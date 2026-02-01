Australian Open oggi la finale | come cambia ranking e quanto guadagnano Alcaraz e Djokovic

Oggi si gioca la finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il tennista spagnolo, attuale numero uno del mondo, affronta il serbo che ha eliminato Jannik Sinner in semifinale. La partita potrebbe cambiare il ranking e i premi in denaro per entrambi.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic nella finale degli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, affronta il serbo, capace di eliminare il bicampione in carica Jannik Sinner nella semifinale dello Slam di Melbourne. L'ultimo atto del torneo mette in palio punti pesanti per il ranking, con Alcaraz che ha la possibilità di allungare proprio sull'azzurro in testa alla classifica Atp, e anche una buona fetta del ricco montepremi in palio. Sinner si trova al momento al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jannik Sinner si ferma ai quarti degli Australian Open 2026.

Oggi si tiene la finale degli Australian Open 2026.

