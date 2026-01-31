Sinner perde Alcaraz in finale | come cambia il ranking dopo Australian Open

Jannik Sinner si ferma ai quarti degli Australian Open 2026. Il tennista italiano perde contro Novak Djokovic in cinque set e lascia il torneo. Ora il suo posizionamento nel ranking rischia di scendere, mentre Alcaraz si prepara alla finale.

(Adnkronos) – Allarme ranking per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha perso nella semifinale degli Australian Open 2026, arrendendosi a Novak Djokovic in cinque set e venendo quindi eliminato dallo Slam di Melbourne, a cui arrivava da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Un ko inatteso per l'azzurro, che perde punti preziosi in chiave ranking e vede allontanarsi il primo posto occupato da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha infatti battuto Alexander Zverev nella propria semifinale e ha raggiunto l'ultimo atto degli Australian Open per la prima volta in carriera, facendo incetta di punti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz potrebbero affrontarsi due volte prima degli Australian Open, una già confermata a Seoul il 10 gennaio, l'altra ancora ipotetica al Million Dollar One Point Slam di Melbourne il 14 gennaio.

Sinner e Alcaraz continuano a confrontarsi nel ranking ATP durante gli Australian Open.

