Alcaraz-Djokovic oggi Finale Australian Open 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si tiene la finale degli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic scendono in campo alle 09:30 italiane per contendersi il titolo. È il grande momento della stagione, con il giovane spagnolo e il campione serbo pronti a sfidarsi in un match che promette spettacolo.

È il giorno della grande finale agli Australian Open 2026. Domenica 1° febbraio, con inizio non prima delle ore 09:30 italiane, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano nell'atto conclusivo del primo Slam della stagione, in un match che mette di fronte presente e leggenda del tennis mondiale. Una finale dal sapore generazionale, con il numero uno del ranking ATP pronto a misurarsi contro uno dei giocatori più vincenti di sempre sul cemento di Melbourne. Alla vigilia, in molti immaginavano un epilogo diverso, ma il campo ha raccontato un'altra storia. Djokovic ha conquistato l'accesso alla finale superando Jannik Sinner in una semifinale durissima, decisa solo al quinto set.

