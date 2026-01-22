LIVE Maestrelli-Djokovic 0-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro sulla Rod Laver Arena

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026 sulla Rod Laver Arena. Qui trovi aggiornamenti costanti sul punteggio e le fasi salienti del match, per rimanere informato in modo chiaro e preciso. La partita, ancora all’inizio, promette un confronto interessante tra il tennista italiano e il campione serbo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Si ferma in rete il rovescio lungolinea dell'italiano 15-0 Lungo il rovescio di Maestrelli Al servizio Novak Djokovic PRIMO SET 3.44 Termina il riscaldamento pre-match 3.41 Quello odierno è il primo incontro ufficiale tra i due giocatori. 3.39 Inizia il warm-up 3.38 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito 3.36 Entrano in campo Francesco Maestrelli e Novak Djokovic. 3.34 I due giocatori sono nel corridoio che porta alla Rod Laver Arena. 3.31 Per Maestrelli sarà importante sbloccarsi subito nei primi game per togliersi di dosso l'emozione di giocare su un campo così importante contro una leggenda come Djokovic.

