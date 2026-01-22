LIVE Maestrelli-Djokovic 0-1 Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro sulla Rod Laver Arena

Segui in tempo reale il match tra Maestelli e Djokovic agli Australian Open 2026, in corso sulla Rod Laver Arena. Aggiorna la diretta per le ultime azioni e risultati, con commenti sui momenti più significativi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Esplode il dritto dal centro di Maestelli che trova il vincente a 137 kmh. Bella accelerazione dell’italiano dopo uno scambio condotto per vie centrali 15-15 Prima al centro vincente. 0-15 Lungo il dritto lungolinea di Maestrelli Al servizio Francesco Maestrelli 0-1 Gioco Djokovic:  ace! 40-15 Si ferma in rete il dritto in uscita dal servizio di Djokovic. Primo punto vinto dall’azzurro 40-0 Prima al centro vincente. 30-0 Si ferma in rete il rovescio lungolinea dell’italiano 15-0 Lungo il rovescio di Maestrelli Al servizio Novak Djokovic PRIMO SET 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

