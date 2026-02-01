Carlos Alcaraz conquista il suo primo titolo agli Australian Open battendo Djokovic in quattro set. Dopo aver perso il secondo set, il giovane spagnolo ha ripreso in mano la partita e ha chiuso il match in quattro ore di gioco. Djokovic, ormai alla fine di una lunga carriera, si arrende nuovamente a un avversario giovane e determinato.

Gli mancavano soltanto gli Australian Open, tra i tornei dello Slam, ma questa è stata la volta buona: Carlos Alcaraz vince la finalissima contro l'intramontabile Novak Djokovic in quattro set con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-3, 7-5 dopo poco più di tre ore di gioco. Lo spagnolo è stato eccellente: con classe, qualità e maturità, ha rimontato il primo set al serbo e vinto con pieno merito. Il numero uno del mondo ha giocato da numero uno, com'era nelle attese, ma gli applausi vanno anche al "vecchietto" Nole (38 anni) che ha sconfitto Sinner in semifinale e venduto cara la pelle dando il tutto per tutto ma poi una fisiologica stanchezza ha avuto la meglio con un calo del suo livello tennistico che, di fronte al talento spagnolo, non puoi proprio permetterti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Australian Open, il re è Alcaraz: Djokovic sconfitto in 4 set

Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open dopo una battaglia lunga oltre quattro ore contro Jannik Sinner.

L'Australian Open si arricchisce di una nuova semifinale, con Carlos Alcaraz che conferma il suo stato di forma e il ruolo di favorito.

