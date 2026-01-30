Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open dopo una battaglia lunga oltre quattro ore contro Jannik Sinner. L’azzurro ha combattuto fino all’ultimo punto, ma alla fine ha ceduto al quinto set con il punteggio di 6-4. Ora il serbo punta a conquistare il suo 10° titolo a Melbourne.

Novak Djokovic ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una battaglia durata oltre quattro ore contro Jannik Sinner, superato al termine di un match che si è deciso al quinto set con il punteggio di 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. L’incontro si è disputato sulla Rod Laver Arena, con l’inizio ritardato di circa un’ora e mezzo a causa della conclusione della sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Il serbo, 38 anni, ha così conquistato la sua 38esima finale Slam in carriera, in corsa per il record storico di titoli del Grande Slam, che lo porterebbe a 25 vittorie nel massimo circuito del tennis. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un eterno Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open: Jannik Sinner sconfitto al quinto set

Approfondimenti su Australian Open

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open, battuto da Djokovic al quinto set.

Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in una semifinale combattuta agli Australian Open.

