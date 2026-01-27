Australian Open Alcaraz vola per la prima volta in semifinale | De Minaur sconfitto in tre set

L'Australian Open si arricchisce di una nuova semifinale, con Carlos Alcaraz che conferma il suo stato di forma e il ruolo di favorito. Dopo aver superato in tre set Alex De Minaur, il tennista spagnolo dimostra solidità e determinazione, proseguendo il cammino verso la finale del torneo. Questa vittoria rappresenta un importante passo avanti nel percorso del numero uno del mondo.

Granitico, insuperabile: il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz, abbatte il beniamo di casa, l'australiano Alex De Minaur, vincendo in tre set con il punteggio di 7-5, 6-2, 6-1 ai quarti di finale degli Australian Open. La partita è stata in bilico, davvero, soltanto nel primo set ma poi il talento spagnolo ha avuto la meglio dominando gli altri due set dove ha lasciato davvero le briciole (soltanto tre game) al suo avversario, annichilendolo. Sembra strano ma è la prima volta, nella carriera del 22enne, che si spinge così avanti nel primo torneo dello Slam dell'anno. La felicità di Alcaraz. " Sono molto felice di essere arrivato in semifinale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In questa diretta aggiornata, si è conclusa la partita tra Alcaraz e De Minaur, con il primo che si è qualificato per la sua prima semifinale agli Australian Open.

Alcaraz si conferma tra i migliori al mondo, vincendo facilmente contro Paul e raggiungendo i quarti di finale dell'Australian Open.

