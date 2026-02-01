Australian Open Djokovic verso il ritiro? Dio solo sa cosa succederà nei prossimi mesi

Novak Djokovic potrebbe appendere la racchetta. Dopo aver perso la finale contro Carlos Alcaraz, il tennista serbo ha lasciato capire che il suo futuro in campo non è certo. “Dio solo sa cosa succederà nei prossimi mesi”, ha detto, lasciando aperta ogni possibilità. La sconfitta di oggi, in quattro set, segna un punto di svolta per il campione, che ora riflette sul da farsi.

(Adnkronos) – Novak Djokovic verso il ritiro? Il tennista serbo ha perso oggi, domenica 1 febbraio, la finale degli Australian Open 2026, battuto da Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Svanito il sogno di conquistare il suo 25esimo titolo Slam, dopo essere riuscito a eliminare Jannik Sinner in semifinale, Djokovic non ha chiarito i dubbi sul suo futuro, che a quasi 39 anni, da compiere il prossimo maggio, appare sempre più incerto. "A essere onesto non pensavo di arrivare qui, alla cerimonia di chiusura del torneo", ha detto Djokovic dal campo durante la premiazione, "Dio solo sa cosa succederà domani, tra sei mesi o 12 mesi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Australian Open 2026

Il freddo intenso sta interessando Milano, con temperature sotto zero e aria gelida proveniente dal nord Europa.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Djokovic LOVES this Federer point!

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Sinner-Djokovic in chiaro? Data, orario e dove vedere semifinale Australian Open in diretta tv e streaming; Sinner si inchina a un eterno Djokovic: Nole trionfa al quinto set e va in finale contro Alcaraz; Sinner cede davanti a un eterno Djokovic: il serbo ha la meglio dopo quattro ore di battaglia e torna in finale all'Australian Open; Sinner-Djokovic: risultato e sintesi della semifinale Australian Open.

Alcaraz trionfa agli Australian Open, Djokovic ko: è il più giovane a completare il Grande Slam della carrieraIl numero 1 del mondo batte in finale il campione serbo con il punteggio di 2-6 6-2 6-3 7-5 ed entra nella storia ... gazzetta.it

Australian Open, Djokovic verso il ritiro? Dio solo sa cosa succederà nei prossimi mesi(Adnkronos) – Novak Djokovic verso il ritiro? Il tennista serbo ha perso oggi, domenica 1 febbraio, la finale degli Australian Open 2026, battuto da Carlos Alcaraz in quattro set con il punteggio di 2 ... pianetagenoa1893.net

Alcaraz-Djokovic diretta finale Australian Open: segui il match LIVE - facebook.com facebook

#Alcaraz- #Djokovic diretta finale #AustralianOpen: segui il match LIVE x.com