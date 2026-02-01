A Melbourne, Carlos Alcaraz scrive una pagina di storia del tennis. Nella finale dell’Australian Open 2026, il giovane spagnolo supera Djokovic in quattro set e diventa il più giovane a completare il Career Grand Slam. Un risultato che nessuno si aspettava, con Alcaraz che dimostra di essere pronto a dominare il circuito per molti anni.

A Melbourne, nel corso della finale dell’Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha compiuto un gesto storico che lo colloca tra i grandi del tennis moderno: ha battuto Novak Djokovic in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) diventando il giocatore più giovane della storia a conquistare il Career Grand Slam. A soli 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo ha completato il cerchio dei quattro Slam – Wimbledon, Roland Garros, US Open e ora Melbourne – in un percorso che lo rende il più rapido a raggiungere questo traguardo, superando anche i tempi di Rafael Nadal e Roger Federer. La vittoria non è stata solo un’impresa tecnica, ma un atto di maturità psicologica: dopo un primo set dominato dal serbo, Alcaraz ha ribaltato il match con una concentrazione implacabile, annullando il vantaggio di Djokovic e chiudendo con una serie di colpi precisi e una difesa solida che ha tenuto sotto pressione il numero uno del mondo per tutta la durata del quarto set. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australian Open, Alcaraz storico: batte Djokovic e diviene il più giovane a completare il Carreer Gr

Approfondimenti su Australian Open

Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo all’Australian Open, battendo Novak Djokovic in finale.

Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo agli Australian Open, battendo Novak Djokovic in una finale emozionante.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: programma, orario e dove vedere la finale dell'Australian Open 2026 | Tennis ATP; Australian Open, Alcaraz trionfa in finale contro Djokovic: 2-6, 6-2, 6-3, 7-5; Alcaraz piega Zverev nel match più folle: Carlos si fa male, lotta e vince dopo 5h 27'; Infinito Alcaraz! Batte Zverev e i crampi dopo 5 ore e 27'. In finale se la vedrà con Djokovic.

Australian Open, Alcaraz storico: batte Djokovic e diviene il più giovane a completare il Carreer Grand SlamTennis - Australian Open | Il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz reagisce a una partenza poderosa di Novak Djokovic e completa il cerchio nei tornei dello Slam ... ubitennis.com

Alcaraz-Djokovic diretta finale Australian Open: lo spagnolo vince ed entra nella storia LIVECarlos Alcaraz conquista il titolo degli Australian Open e scrive una pagina storica del tennis. Il murciano si impone per la prima volta a Melbourne Park superando in finale Novak Djokovic con il pun ... corrieredellosport.it

#Alcaraz- #Djokovic diretta finale #AustralianOpen: segui il match LIVE x.com

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono i due protagonisti della finale dell'Australian Open 2026. Chiunque vinca avrà scritto un pezzo di storia del tennis - facebook.com facebook