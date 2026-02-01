Australian Open Alcaraz storico | batte Djokovic e diviene il più giovane a completare il Carreer Gr
A Melbourne, Carlos Alcaraz scrive una pagina di storia del tennis. Nella finale dell’Australian Open 2026, il giovane spagnolo supera Djokovic in quattro set e diventa il più giovane a completare il Career Grand Slam. Un risultato che nessuno si aspettava, con Alcaraz che dimostra di essere pronto a dominare il circuito per molti anni.
A Melbourne, nel corso della finale dell’Australian Open 2026, Carlos Alcaraz ha compiuto un gesto storico che lo colloca tra i grandi del tennis moderno: ha battuto Novak Djokovic in quattro set (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) diventando il giocatore più giovane della storia a conquistare il Career Grand Slam. A soli 22 anni e 272 giorni, lo spagnolo ha completato il cerchio dei quattro Slam – Wimbledon, Roland Garros, US Open e ora Melbourne – in un percorso che lo rende il più rapido a raggiungere questo traguardo, superando anche i tempi di Rafael Nadal e Roger Federer. La vittoria non è stata solo un’impresa tecnica, ma un atto di maturità psicologica: dopo un primo set dominato dal serbo, Alcaraz ha ribaltato il match con una concentrazione implacabile, annullando il vantaggio di Djokovic e chiudendo con una serie di colpi precisi e una difesa solida che ha tenuto sotto pressione il numero uno del mondo per tutta la durata del quarto set. 🔗 Leggi su Ameve.eu
