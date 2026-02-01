Alcaraz batte Djokovic e vince l' Australian Open 2026 | è il più giovane a realizzare il Grande Slam di carriera
Carlos Alcaraz ha conquistato il suo primo titolo all’Australian Open, battendo Novak Djokovic in finale. Il 22enne spagnolo ha vinto in cinque set, dopo aver perso il primo, e si è laureato il più giovane a ottenere il Grande Slam di carriera. La partita si è giocata sulla Rod Laver Arena di Melbourne, davanti a un pubblico che ha assistito a un match combattuto e ricco di emozioni. Con questa vittoria, Alcaraz entra di diritto nella storia del tennis, lasciando Djokovic sconfitto e ancora in corsa per altri traguardi.
Angelica Bove: “A Sanremo mi racconto senza filtri. La solitudine è fondamentale nella vita” Carlitos a 22 anni vince per la prima volta l'Australian Open e con il suo settimo Major ha vinto almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam in anni diversi Carlos Alcaraz è il vincitore dell'Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, il numero 1 al mondo, 22 anni, ha battuto in finale Novak Djokovic, 39 anni, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, trionfando per la prima volta alla Rod Laver Arena di Melbourne. Grazie a questo trionfo, il settimo titolo Major, il campione spagnolo è diventato il più giovane a essere riuscito a realizzare il Grande Slam di carriera, vincendo almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam in anni diversi.🔗 Leggi su Today.it
