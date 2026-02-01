Australian Open Alcaraz piega Djokovic dopo tre ore Che battaglia in finale a Melbourne | il primo trionfo dello spagnolo

La finale dell’Australian Open tra Alcaraz e Djokovic si è conclusa dopo oltre tre ore di battaglia. Lo spagnolo ha conquistato il suo primo titolo Slam, superando il serbo in quattro set. Alcaraz ha vinto il quarto parziale 7-5, dopo aver perso il primo, e ha messo fine a una sfida intensa e combattuta.

Carlos Alcaraz fa la storia vincendo il suo primo Australian Open. Il n.1 del tennis mondiale ha battuto in finale a Melbourne Novak Djokovic al quarto set con il punteggio 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Il tennista serbo Djokovic, reduce dalla maratona di semifinale contro Jannik Sinner, vinta in cinque set dopo oltre quattro ore, non è riuscito a vincere contro il giovane spagnolo. Alcaraz in semifinale aveva eliminato Alexander Zverev e con il risultato di oggi diventa il più giovane tennista della storia ad essersi assicurato almeno un titolo dei 4 Major. La partita. Djokovic era partito bene, dominando il primo set come in semifinale contro Sinner, ma Alcaraz è salito di livello, sbagliando meno e mettendolo sotto con palle corte e risposte precise.🔗 Leggi su Open.online

