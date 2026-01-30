Australian Open Djokovic piega Sinner in cinque set | in finale se la vedrà con Alcaraz

Novak Djokovic si prende la semifinale contro Jannik Sinner in cinque set e vola in finale all’Australian Open. Dopo una partita lunga e combattuta, il serbo ha avuto la meglio sul giovane italiano, che ha resistito fino all’ultimo, ma alla fine ha ceduto, lasciando strada a Djokovic per il match decisivo contro Alcaraz.

Saranno Novak Djokovic e Carlos Alcaraz a contendersi l’ Australian Open, il primo slam del 2026. Il tennista serbo ha superato Jannik Sinner al termine di una semifinale epica, in cui ha avuto la meglio in cinque set con il punteggio di: 6-3, 3-6, 6-4, 4-6, X-6. La finale degli Australian Open si terrà domenica 1° febbraio. I due si sono sfidati per oltre 4 ore, leggermente di meno però rispetto alle mastodontiche 5 ore di stamane del match tra Alcaraz e Sverez. I precedenti tra Sinner e Djokovic. Prima dell’incontro di oggi, Sinner conduceva i precedenti con Djokovic con 6 vittorie e quattro sconfitte.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Australian Open

