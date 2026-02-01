Australian Open 2026 finale da leggenda | Alcaraz sfida Djokovic per la storia

Oggi a Melbourne si gioca la finale degli Australian Open 2026. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si sfidano per la vittoria finale. È una partita che potrebbe entrare nella leggenda del tennis. La sfida si svolge sul centrale, davanti a migliaia di tifosi e milioni di spettatori in tutto il mondo.

È il momento decisivo agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, il centrale di Melbourne ospita una finale che profuma di storia: Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, ultimo atto dello Slam australiano, in diretta tv e streaming. I due protagonisti arrivano alla sfida dopo semifinali estenuanti. Alcaraz, numero uno del ranking mondiale, ha superato Alexander Zverev al termine di una battaglia in cinque set, stringendo i denti nonostante i crampi. Percorso altrettanto duro per Djokovic, attuale numero quattro Atp, capace di imporsi su Jannik Sinner in cinque parziali, confermando la sua straordinaria solidità nei match che contano. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

La finale dell’Australian Open 2026 si gioca questa notte e promette emozioni da brividi.

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si preparano a sfidarsi di nuovo in finale agli Australian Open, a un anno e mezzo dall’ultima volta.

