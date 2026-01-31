Dove vedere Alcaraz-Djokovic | finale da sogno all’Australian Open 2026

La finale dell’Australian Open 2026 si gioca questa notte e promette emozioni da brividi. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sfidano i loro limiti in quella che potrebbe essere una delle partite più spettacolari degli ultimi anni. Gli appassionati si sono già radunati davanti agli schermi, pronti a seguire ogni punto di questa sfida tra un giovane talento e un veterano del circuito. La partita si annuncia equilibrata e piena di suspense, con due campioni determinati a conquistare il titolo.

La finale dell’ Australian Open 2026 mette di fronte due giganti del tennis mondiale: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Una sfida attesissima che rappresenta l’ennesimo capitolo di una rivalità ormai centrale nel tennis moderno, capace di unire generazioni, stili di gioco e personalità diverse. Dove vedere la finale in tv e streaming. In Italia, tutte le partite dell’ Australian Open 2026, compresa la finale Alcaraz-Djokovic, sono trasmesse in diretta sui canali Eurosport. La visione è disponibile attraverso diverse piattaforme: HBO Max. Discovery+. DAZN. TimVision. Prime Video Channels. Gli appassionati potranno seguire l’incontro sia in televisione sia in streaming, con telecronaca e approfondimenti dedicati prima e dopo il match.🔗 Leggi su Funweek.it

La finale degli Australian Open tra Alcaraz e Djokovic si gioca domenica alle 9.

Domenica 1° febbraio alle 09:30, inizia la finale degli Australian Open 2026 nel singolare femminile.

