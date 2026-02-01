Carlos Alcaraz e Novak Djokovic si preparano a sfidarsi di nuovo in finale agli Australian Open, a un anno e mezzo dall’ultima volta. I due si incontrano a Melbourne, pronti a scrivere un nuovo capitolo di storia nel tennis. La partita promette emozioni intense e un risultato che potrebbe cambiare per sempre il loro destino nel circuito.

Un anno e mezzo dopo l’ultimo atto maggiore disputato tra di loro, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic tornano a confrontarsi per una finale Slam che, a suo modo, darà un esito che metterà uno dei due sui binari della storia. Per lo spagnolo, infatti, potrebbe già essere l’ora del Career Grande Slam, mentre per il serbo un eventuale 25° Slam, 11° a Melbourne, lo metterebbe davanti a qualunque altra persona, uomo o donna che sia, in termini di Slam vinti. Su questo tema, chiaramente, rimarrà per sempre il dilemma di chi di Slam non ne giocò perché all’interno del circuito professionistico pre-1968, ma tant’è: i numeri sono numeri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026: Alcaraz-Djokovic, comunque finirà sarà storia a Melbourne

La finale degli Australian Open 2026 ha preso una piega inaspettata.

La seconda giornata degli Australian Open 2026 si è conclusa con poche sorprese nel torneo maschile.

