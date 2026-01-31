Finale Australian Open 2026 | l’orario di Alcaraz-Djokovic e dove vederla no non sarà in chiaro

La finale degli Australian Open 2026 ha preso una piega inaspettata. Tutti pensavano che sarebbe stata tra Alcaraz e Sinner, ma Novak Djokovic, quasi 38 anni, ha sorpreso tutti. Ha eliminato gli avversari e si prepara a sfidare Alcaraz nella partita decisiva. L’orario è stato annunciato, ma la trasmissione non sarà in chiaro, quindi bisognerà sintonizzarsi sui canali a pagamento per vedere il match.

Bologna, 31 gennaio 2026 – Tutti si aspettavano l’ennesima finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, invece il quasi 38enne Novak Djokovic ha ribaltato le gerarchie. Quelle degli Australian Open sono state due semifinali maratona, entrambe chiuse al quinto set, con Alcaraz che ha sconfitto nella prima Alexander Zverev, mentre nella seconda Nole ha sovvertito il pronostico battendo Sinner, caduto a causa di qualche scelta tattica sbagliata ma anche per una grande prestazione del tennista serbo, tornato di colpo giovane. C’è anche da dire che il numero 4 al mondo ha beneficiato del ritiro negli ottavi del ceco Jakub Mensik e, soprattutto, di quello di Lorenzo Musetti nei quarti, quando il tennista toscano era avanti di due set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La finale degli Australian Open 2026 si giocherà tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Oggi alle 09:30 italiane, si gioca la semifinale degli Australian Open 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

