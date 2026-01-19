La seconda giornata degli Australian Open 2026 si è conclusa con poche sorprese nel torneo maschile. Djokovic ha affrontato senza difficoltà il suo primo turno, mentre Felix Auger-Aliassime ha subito un’eliminazione determinata più da problemi fisici che da una reale inferiorità tecnica. Con l’attenzione rivolta ai prossimi incontri, il torneo si avvia verso le fasi decisive, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di tennis.

Si va chiudendo la seconda giornata degli Australian Open 2026 in campo maschile. Poche le sorprese, anche se quella più importante, l’eliminazione di Felix Auger-Aliassime, è determinata più da problemi di crampi del canadese che dalla comunque molto alta qualità di gioco di Nuno Borges (e, del resto, già di suo il portoghese poteva essere tra i peggiori clienti possibili). Una giornata, questa, di buon valore anche in casa Italia: se alle sconfitte di Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci si poteva pensare senza che fossero pietre dello scandalo visto il valore degli avversari (il russo Andrey Rublev e il canadese Casper Ruud ), è molto bello vedere Francesco Maestrelli non disunirsi dopo il terzo set, battere il francese Terence Atmane, al quale va comunque riconosciuto il fatto di aver avuto un calo netto di energie all’avvicinarsi delle tre ore, e regalarsi così Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026: Djokovic senza problemi, avrà Maestrelli. Poche sorprese a Melbourne

Australian Open 2026, Maestrelli show a Melbourne: prima vittoria Slam e sogno Djokovic

Al Australian Open 2026, Maestrelli conquista la prima vittoria in un torneo del Grande Slam, superando Atmane al quinto set. Con questa prestazione, il tennista pisano si guadagna l'accesso al tabellone principale, aprendo la strada a un prossimo impegno contro Novak Djokovic. Un risultato importante che segna un passo avanti nella carriera del giovane atleta italiano.

Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic. In campo anche Arnaldi, Bellucci e Maestrelli | Orari e dove vedere

La seconda giornata degli Australian Open 2026 a Melbourne offre incontri di rilievo, tra cui le sfide di Gauff, Swiatek e Djokovic. In campo anche Arnaldi, Bellucci e Maestrelli. L’evento, in programma nella notte tra domenica e lunedì 19 gennaio, si svolge con orari e modalità di visione da seguire attentamente. Un appuntamento importante per gli appassionati di tennis che desiderano seguire le prime fasi del torneo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Australian Open: Djokovic tocca quota 100! Ora la sfida con Maestrelli - Partenza sprint di Nole, che ha conquistato la tripla cifra a Melbourne e si è regalato l'accesso al secondo turno: sfiderà un tennista italiano ... corrieredellosport.it