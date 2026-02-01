Aumenti stipendiali per il personale pubblico | misure differenziate tra forze armate e dipendenti ministeriali

Negli ultimi mesi, i salari del personale pubblico sono saliti in modo evidente. Le misure di aumento sono diverse tra le forze armate e i dipendenti dei ministeri. Alcuni hanno ricevuto incrementi più consistenti, altri meno, creando un quadro variegato. La differenza tra i vari comparti si fa sentire e suscita reazioni tra i lavoratori.

Gli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione hanno registrato un aumento significativo nel corso del 2025, con variazioni marcate tra i diversi comparti. Secondo i dati Istat diffusi a inizio febbraio 2026, la crescita media delle retribuzioni nel settore pubblico si è attestata al 2,7%, un valore reale ma inferiore rispetto a quanto osservato in alcuni settori chiave. I comparti più interessati da incrementi superiori alla media sono quelli dei ministeri, delle forze armate e dei Vigili del Fuoco. Gli stipendi dei dipendenti dei ministeri hanno registrato un aumento del 7,2%, seguiti da quelli delle forze armate (+6,9%) e dei Vigili del Fuoco (+6,8%). 🔗 Leggi su Ameve.eu

