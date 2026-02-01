Atalanta ferma il Como con un match equilibrato Carnesecchi salva il rigore di Paz in un incontro combattuto

L’Atalanta ferma il Como in un pareggio che sa di battaglia. La partita si è giocata al Gewiss Stadium di Bergamo, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul campo. Carnesecchi ha messo in mostra una grande parata sul rigore di Paz, salvando il risultato e mantenendo il punteggio sull’1-1. La gara è stata combattuta, con occasioni da entrambe le parti e molta tensione. Alla fine, nessuna delle due è riuscita a imporsi, e il punto va bene a entrambe.

L'Atalanta ha fermato il Como con un 1-1 che ha reso evidente la tensione di un match equilibrato, giocato al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri, reduci da una serie di risultati positivi, hanno affrontato una formazione del Como che ha dimostrato di poter competere anche a livello di qualità. Il primo tempo si è chiuso senza goal, con entrambe le squadre che hanno alternato fasi di controllo e momenti di tensione. La svolta è arrivata al 62' quando il Como ha ottenuto un rigore per un fallo di mano di Djimsiti in area. Il calciatore argentino Nico Paz, che si è imposto come punto di riferimento offensivo, si è presentato davanti al portiere Gianluca Carnesecchi.

