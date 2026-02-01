Assicurazioni un terzo degli italiani sottovaluta i cyber risk

In Italia cresce la paura dei cyber attacchi. Sempre più italiani, sia imprese che privati, si rendono conto dei pericoli online. Tuttavia, un terzo di loro ancora sottovaluta i rischi e non si protegge adeguatamente. La consapevolezza sta crescendo, ma c’è ancora molto da fare per evitare brutte sorprese.

Aumenta in Italia la consapevolezza del  cyber risk, percepito non soltanto dalle imprese, ma ormai anche dai privati. È quanto emerge da  una nuova indagine commissionata da Prima Assicurazioni a Nielsen, che ha indagato il livello di consapevolezza degli italiani rispetto all’esposizione personale ai  rischi informatici  e alla possibilità di tutelarsi, in un contesto di rischio crescente. Nel primo semestre del 2025, infatti, il numero di attacchi informatici gravi ha raggiunto  un picco record, con oltre 2.700 casi nel mondo, circa un terzo in più rispetto al semestre precedente, e o ltre il 10% degli attacchi gravi si è concentrato in Italia.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

