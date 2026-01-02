Autostrade sigarette assicurazioni e gasolio | tutti gli aumenti di inizio anno che colpiranno il portafogli degli italiani

All'inizio del nuovo anno, gli italiani si trovano ad affrontare aumenti in diversi settori: autostrade, sigarette, assicurazioni e gasolio. Questi incrementi avranno un impatto diretto sui bilanci familiari e quotidiani. Dopo le festività, è importante conoscere le variazioni che influenzeranno le spese di tutti, per pianificare al meglio il budget e affrontare questa fase con consapevolezza.

Roma, 2 gennaio 2026 – Smaltite le abbuffate delle feste, resta il conto. E non solo quello delle cene. Attesa una nuova stangata per gli italiani: il pieno diventa salato, viaggiare costa di più, fumare anche. Scattano nuovi rincari su carburanti, sigarette e pedaggi, con un impatto diretto sui bilanci quotidiani. Puntuale con il nuovo anno la raffica di aumenti per i consumatori Dal primo gennaio infatti hanno preso il via una raffica di aumenti, in parte legati anche alle misure introdotte dalla legge di bilancio. Ma c'è anche una notizia positiva: non aumenteranno le multe stradali, grazie alla sospensione dell'aggiornamento biennale previsto dal decreto Milleproroghe.

