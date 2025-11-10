Assalto armato in sala slot | banditi fuggono con migliaia di euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di paura nelle prime ore della mattina ad Atripalda, Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero agito approfittando dell’orario prossimo alla chiusura del locale. Sotto la minaccia dell’arma, hanno costretto il dipendente presente a consegnare il denaro custodito in cassa e in una cassaforte. Il bottino è ancora in corso di quantificazione, ma si parla di svariate migliaia di euro. Subito dopo il colpo, i due si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

