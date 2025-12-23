Assalto al bancomat nella notte | danni a bar e negozi banditi in fuga

Nella notte, un assalto al bancomat della banca Btl di Soiano del Lago ha causato danni a bar e negozi della zona. L’evento, avvenuto poco dopo le 5, ha visto un boato che ha scosso Piazza don Vantini, mentre i protagonisti dell’episodio sono fuggiti prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che si inserisce nel quadro di recenti tentativi di furto in aree commerciali del territorio.

Assalto nella notte al bancomat della banca Btl di Soiano del Lago. Un boato ha fatto tremare Piazza don Vantini poco dopo le 5.30: un commando di banditi ha fatto esplodere l'Atm affacciato direttamente sulla piazza, provocando però danni ingenti non solo alla banca ma anche alle attività.

Assalto a un bancomat a Lauria. Portati via soldi in contanti, danni ingenti - Ignoti hanno agito prendendo di mira uno sportello situato in località Pecorone: lo hanno fatto esplodere riuscendo a portare via dei contanti. ondanews.it

Brindisi, ennesimo assalto a un bancomat: indagini in corso - Le indagini sono affidate alla Questura di Brindisi, con l’ipotesi che ad agire sia stata la cosiddetta “banda della marmotta”, già protagonista di un analogo assalto l’ 11 dicembre scorso a Oria, in ... giornaledipuglia.com

Scanzano, Ugl: “Allarme sicurezza dopo ennesimo assalto a bancomat” Cresce la preoccupazione del sindacato: “Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine” - facebook.com facebook

ASSALTO BANCOMAT A SCANZANO JONICO, GIORDANO (UGL): “BASTA EPISODI CRIMINALI, SERVONO INTERVENTI URGENTI” x.com

