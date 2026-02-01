Askatasuna Schlein sente Meloni dopo gli scontri | Non vengano strumentalizzati

Dopo gli scontri a Torino, Elly Schlein ha confermato di aver parlato con Giorgia Meloni. La leader del PD ha detto che la decisione di rendere pubblici i contenuti della telefonata spetta solo al premier. Schlein ha aggiunto che gli argomenti trattati non devono essere strumentalizzati e che bisogna evitare di usare la vicenda per fini politici. La polemica continua, ma al momento nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dell'incontro telefonico.

Incalzata sul contenuto della telefonata avuta con Meloni sul tema di Torino, Schlein ha sostenuto che solamente il premier può decidere se rendere pubblici oppure no gli argomenti trattati Il caos scoppiato a seguito delle proteste legate al centro sociale Askatasuna di Torino non si placa. A prendere la parola, dopo ore piuttosto movimentate da parte degli esponenti del governo è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Le forze dell'ordine sono un patrimonio dello Stato, non una questione di parte", ha tuonato, condannando fermamente quanto avvenuto ieri nella capitale piemontese. Nel corso delle proteste, infatti, diversi agenti sono rimasti feriti e hanno avuto bisogno di soccorsi e trasferimenti in ospedale per assicurarsi le cure necessarie.

Elly Schlein ha chiamato Giorgia Meloni dopo gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino.

Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di sabato scorso durante il corteo per Askatasuna.

