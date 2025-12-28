Terrorismo | Rampelli ' sinistra faccia mea culpa e combatta con noi chi mandava soldi ad Hamas'

Rampelli invita la sinistra a riconoscere le proprie responsabilità e a collaborare nella lotta contro il terrorismo. In un contesto di accuse e tensioni, l’esponente politico sottolinea l’importanza di un impegno comune per contrastare le reti che sostengono finanziariamente Hamas. La richiesta mira a un fronte unito, superando divisioni e responsabilità passate, per garantire maggiore sicurezza e coerenza nelle scelte di contrasto al terrorismo internazionale.

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - “La sinistra che ci ha accusato di genocidio, che ci ha incolpati di ogni nequizia, che ci ha martellato per mesi con manifestazioni finto pacifiste che finivano in guerriglie urbane, che ha dato la patente di solidarietà ai teppisti dei centri sociali e lasciato sole le Forze dell'Ordine a contrastarli, che ha coccolato Mohammad Hannoun e chiesto la scarcerazione dell'Imam di Torino Mohamed Shanin, faccia mea culpa e combatta con noi e come noi questa rete terroristica che mandava soldi a Hamas". Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

