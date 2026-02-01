Askatasuna Meloni ad agenti feriti | grazie davvero dai

Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino per visitare alcuni agenti di polizia feriti. La premier ha ringraziato i poliziotti per il lavoro svolto, dicendo loro “grazie, grazie davvero”. La visita si è svolta in un momento in cui i poliziotti stanno ricevendo cure dopo l’incidente di ieri. Meloni ha espresso vicinanza e solidarietà agli agenti, senza parlare di questioni politiche.

Roma, 1 feb. (askanews) – "Grazie, grazie davvero". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una visita ai poliziotti feriti ricoverati all'ospedale Molinette di Torino. In un video diffuso da Palazzo Chigi si vede Meloni stringere la mano ai due poliziotti e ringraziarli. Loro la ringraziano per la visita e la premier replica: "Ma stai scherzando, che potevo mancare?". Poi li saluta lanciando un bacio e con un'esortazione: "Dai, eh". Meloni ha poi incontrato medici e infermieri del reparto: "Grazie per il vostro lavoro", ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro.

