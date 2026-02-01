Askatasuna Meloni fa visita a militari a Torino | E’ tentato omicidio contro gli agenti magistrati non esitino

La visita della premier Meloni a Torino si è svolta in un clima teso. Durante l'incontro con i militari, Meloni ha commentato gli scontri scoppiati durante la manifestazione per lo sgombero di Askatasuna, definendoli un tentato omicidio contro gli agenti. La violenza si è diffusa tra i manifestanti, e le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire per ristabilire l’ordine. La situazione rimane calda e il governo promette di non abbassare la guardia.

La manifestazione per lo sgombero di Askatasuna è degenerata e la violenza si è abbattuta su molti agenti delle forze dell'ordine. Tra i feriti il poliziotto ventinovenne Alessandro Calista. Meloni esprime solidarietà e va in visita a Torino Una manifestazione pacifica si è trasformata in uno scontro all'ultimo sangue e a pagarne il prezzo sono state decine di persone. Tra i 31 poliziotti feriti durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, c'è Alessandro Calista, 29 anni, agente del reparto mobile di Padova, in servizio a Torino per garantire l'ordine pubblico. Da ieri il video dell'aggressione rimbalza sui social e lascia attoniti: Alessandro viene accerchiato, colpito con calci, pugni e persino colpi di martello, travolto da una violenza che appare cieca, sproporzionata e disumana.

