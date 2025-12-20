AGI - Scontri a Torino tra manifestanti e polizia al corteo per l’Askatasuna, con le parti che sono venute a contatto in corso Regina Margherita all’altezza di via Vanchiglia, a pochi metri dall’ingresso dell’Askatasuna. I manifestanti hanno cercato di forzare il cordone composto dagli agenti, che hanno risposto azionando l’ idrante e lanciando fumogeni. Sette agenti feriti . Cassonetti incendiati, lanci di fumogeni, fuochi pirotecnici e bottiglie verso la polizia. Sono sette gli agenti rimasti feriti durante i tafferugli. Secondo fonti della Questura, i poliziotti sarebbero stati colpiti dagli oggetti lanciati in corso Regina Margherita dai manifestanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Askatasuna: scontri a Torino tra manifestanti e polizia, 7 agenti feriti (Video)

