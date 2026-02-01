Askatasuna la svolta | arrestato il martellatore | ecco chi è Trovati laser stelle Br e maschere da clown
La polizia ha arrestato il giovane toscano di 22 anni sospettato di essere il “martellatore” coinvolto in diverse aggressioni. È stato catturato dopo aver lasciato tracce evidenti, tra cui maschere da clown, laser e stelle Br, trovati nel suo appartamento. Il ragazzo, noto per la sua violenza, è stato ripreso in più occasioni mentre partecipava agli scontri, incluso l’attacco con i martelli ai danni di un poliziotto isolato. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti e motivazioni dietro questi
Ventidue anni, toscano, violento, ripreso in tutti gli scontri e anche in quello a colpi di martelli ai danni del poliziotto rimasto isolato dai colleghi. C’è anche lui, l’aggressore di Alessandro Calista, tra i tre arresti e ventiquattro denunciati dalla polizia di Stato per gli scontri di ieri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Un ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, accusato per l’aggressione al poliziotto Alessandro Calista, è stato arrestato, in flagranza differita, ed è accusato di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni: il giovane è stato individuato attraverso l’analisi di alcuni filmati tra i componenti del gruppo r esponsabile della violenta aggressione all’agente del Reparto Mobile di Padova. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Askatasuna, Meloni visita agente ferito: "Non è protesta ma tentato omicidio da criminali organizzati"
Giorgia Meloni è arrivata questa mattina alla struttura delle Molinette per visitare l’agente ferito, Alessandro Calista, che è stato colpito con un martello durante il raduno pro Askatasuna.
