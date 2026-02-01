Askatasuna Meloni visita agente ferito | Non è protesta ma tentato omicidio da criminali organizzati Crosetto | Combatterli come le BR

Giorgia Meloni è arrivata questa mattina alla struttura delle Molinette per visitare l’agente ferito, Alessandro Calista, che è stato colpito con un martello durante il raduno pro Askatasuna. La premier ha definito l’episodio come un tentato omicidio da parte di criminali organizzati, e ha affermato che non si tratta di una semplice protesta. Crosetto ha invece avvertito che bisogna combattere queste azioni come si fa con le Brigate Rosse. La situazione resta tesa e le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli.

Giorgia Meloni è arrivata oggi alla Molinette per fare visita ad Alessandro Calista, l'agente di 29 anni colpito a martellate da aggressori durante il raduno pro Askatasuna. Dal Governo è arrivato il messaggio di solidarietà alle Forze dell'Ordine e la "promessa" di ripristinare le regole nel Paese". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Durante una conferenza stampa, Meloni non ha usato mezzi termini.

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni è andata a trovare i feriti degli scontri di ieri.

