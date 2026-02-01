Un episodio di violenza ha segnato una svolta nella vicenda. Un poliziotto è stato aggredito, e le immagini dell’attacco sono così forti da aver spinto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a intervenire. Il capo dello Stato ha chiamato il ministro dell’Interno Piantedosi per esprimere la sua solidarietà all’agente e ai colleghi rimasti feriti.

Il punto di svolta è l'aggressione al poliziotto. Immagini talmente impressionanti da spingere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a chiamare il ministro dell'Interno Piantedosi, chiedendogli di trasmettere la sua vicinanza all'agente e ai suoi colleghi rimasti feriti. "Erano lì per ammazzarci" confida uno di loro al premier Giorgia Meloni, che ha raggiunto Torino per fare visita ai feriti ricoverati in ospedale. Meloni ha parole durissime per commentare quanto accaduto ieri: "Questi non sono manifestanti. Non è una protesta, non sono scontri. Si chiama tentato omicidio", scrive sui social. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Askatasuna, la condanna alle violenze

Enrico Ricci, segretario del Pd, condanna duramente le violenze recenti in Italia.

