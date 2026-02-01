Askatasuna il bilancio della guerriglia | un centinaio di feriti tra gli agenti Preso uno dei pestatori del poliziotto accerchiato | ecco chi è

Ieri sera a Torino, una manifestazione a sostegno di Askatasuna si è trasformata in una scena di guerriglia. La polizia ha riportato circa un centinaio di feriti tra gli agenti, mentre un gruppo di aggressori ha pestato un poliziotto e ha circondato un altro. Dopo ore di tensione, è stato arrestato uno dei responsabili dell’assalto, che ora si cerca di capire chi sia e quale ruolo abbia avuto nell’accaduto. La situazione resta molto tesa, e le forze dell’ordine temono che la spirale di violenza possa continuare.

Quanto visto a Torino nella serata di ieri è gravissimo: la manifestazione organizzata in supporto di Askatasuna ha assunto tratti di violenza che non si erano ancora visti nel nostro Paese, confermando che l'escalation degli antagonisti non solo è in corso ma non ha ancora raggiunto il suo apice. Il bilancio finale ufficiale parla di circa un centinaio di esponenti delle forze dell'ordine che sono rimasti feriti, in maniera più o meno grave, compreso Alessandro Calista, l'agente della Squadra Mobile di Padova che è stato accerchiato, picchiato e preso a martellate. Fortunatamente è riuscito a evitare di essere colpito sul capo, avendo perso il casco, e le sue condizioni di salute non sono attualmente preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

