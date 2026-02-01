Askatasuna dalla protesta al linciaggio | un poliziotto preso a martellate Meloni fa visita a militari e agenti feriti a Torino

La protesta contro lo sgombero di Askatasuna si è trasformata in un episodio violento. Durante la manifestazione, alcuni manifestanti hanno aggredito gli agenti con martelli, ferendone diversi. La tensione è salita rapidamente, e ora il governo e le forze dell’ordine chiedono di fare luce su quanto accaduto. Nel frattempo, Meloni ha visitato i militari e gli agenti rimasti feriti a Torino, portando loro solidarietà e supporto.

La manifestazione per lo sgombero di Askatasuna è degenerata e la violenza si è abbattuta su molti agenti delle forze dell'ordine. Tra i feriti il poliziotto ventinovenne Alessandro Calista. Meloni esprime solidarietà e va in visita a Torino Una manifestazione pacifica si è trasformata in uno scontro all’ultimo sangue e a pagarne il prezzo sono state decine di persone. Tra i 31 poliziotti feriti durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, c’è Alessandro Calista, 29 anni, agente del reparto mobile di Padova, in servizio a Torino per garantire l’ordine pubblico. Da ieri il video dell’aggressione rimbalza sui social e lascia attoniti: Alessandro viene accerchiato, colpito con calci, pugni e persino colpi di martello, travolto da una violenza che appare cieca, sproporzionata e disumana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Askatasuna, dalla protesta al linciaggio: un poliziotto preso a martellate, Meloni fa visita a militari e agenti feriti a Torino Approfondimenti su Askatasuna Protesta A Torino guerriglia per Askatasuna, 11 feriti: poliziotto accerchiato e preso a martellate. Meloni: «Colpito lo Stato» A Torino, durante una manifestazione, alcuni antagonisti hanno scatenato una guerriglia urbana. Scontri Torino, Meloni fa visita a militari e agenti feriti. Due arrestati e tre denunciati Questa mattina, a Torino, Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto di Caselle per visitare i militari e gli agenti feriti negli scontri di ieri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Askatasuna Protesta Argomenti discussi: Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato; Torino, guerriglia al corteo pro Askatasuna. Incendi e feriti. Martellate, calci e pugni ad agente - Il VIDEO del poliziotto accerchiato e brutalmente picchiato; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna; Manifestazione Askatasuna a Torino, le notizie in diretta: pomeriggio di guerriglia urbana. Undici feriti e dieci arresti. Torino, manifestazione nazionale per Askatasuna sfocia in scontri con le forze dell’ordineSgombero di Askatasuna: a Torino migliaia di manifestanti in piazza tra alta tensione e controlli di sicurezza. Ecco gli aggiornamenti. notizie.it Corteo Askatasuna a Torino, Meloni visita i poliziotti feriti in ospedale: almeno due arresti e tre denunceLa premier Giorgia Meloni visita gli agenti feriti negli scontri del corteo Askatasuna a Torino: due arresti e tre denunce confermate. notizie.it FOLLIA A TORINO: Poliziotto preso a martellate. Non è protesta, è "guerriglia criminale". Scene di inaudita violenza al corteo Askatasuna, trasformato in un campo di battaglia urbano. Un agente ha riportato serie fratture dopo un brutale pestaggio a calci, pugn - facebook.com facebook Non c’è giustificazione, non c’è alcuna attenuante per questo pestaggio di gruppo contro un agente di polizia alla manifestazione di #Askatasuna a Torino. A questa gente non interessa la protesta democratica, perchè conosce solo l’imposizione violenta delle x.com

