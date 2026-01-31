Askatasuna Piantedosi sente agente aggredito e ferito a Torino

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato a Torino l’agente di polizia ferito durante la manifestazione per Askatasuna. Piantedosi ha ascoltato direttamente la versione dell’agente, che è stato aggredito e ha riportato ferite. La scena si è svolta tra tensioni e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Il ministro ha promesso di fare luce sull’accaduto e ha ribadito la fermezza dello Stato contro ogni forma di violenza.

Roma, 31 gen. (askanews) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sentito il poliziotto aggredito nel corso della manifestazione per Askatasuna a Torino. L’agente, come mostra un video che sta facendo il giro dei social network rilanciato anche dalla premier Giorgia Meloni, è stato ripetutamente percosso e colpito a calci da un gruppo di incappucciati, è ferito e si trova in ospedale. Domani, fa sapere il Viminale, Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani faranno il punto della situazione con il Prefetto e il Questore di Torino. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa mattina a Torino, un corteo di sostenitori di Askatasuna si è trasformato in un vero e proprio caos.

Oggi a Torino, il centro sociale Askatasuna è stato sgomberato durante un'operazione di polizia.

Askatasuna, corteo a Torino dopo lo sgombero

