Ascolti tv sabato 31 gennaio | The Voice Kids C’è Posta per Te 2026 La città ideale

I dati degli ascolti tv di sabato 31 gennaio mostrano come The Voice Kids su Rai 1 abbia attirato il maggior numero di spettatori. La trasmissione musicale ha conquistato una buona fetta di pubblico, superando altri programmi come C’è Posta per Te 2026 e La città ideale, che comunque hanno mantenuto un buon seguito. La serata è stata dominata dalla musica e dai talent, con una buona performance di ascolti complessivi.

Ascolti tv sabato 31 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 31 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Io sto con gli ippopotami. Su Canale 5 C’è Posta per Te 2026. Su Italia 1 Una notte al museo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 31 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 31 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ascolti tv, Rai 1 rimane a guardare: a vincere il sabato sera è Canale 5. E la Ruota della fortuna non accenna a fermarsiNel prime time di ieri Rai1 ha trasmesso Speciale Tg1 che ha ottenuto una media di 1.538.000 telespettatori pari al 9,8% di share. Su Rai2 il 47esimo Festival del Circo di Montecarlo ha fatto registra ... affaritaliani.it

Nuvola Tv. . Chiara Mazzella, 13 anni da Ischia, incanta The Voice Kids! Una voce pura, intensa, capace di arrivare dritta al cuore La sua esibizione ha lasciato tutti senza fiato… e ha conquistato Loredana Bertè, che l’ha scelta nel suo team! “Brava Ch - facebook.com facebook

Loredana e Nek si contendono un concorrente a #TheVoiceKidsIT Certe immagini non si possono spiegare -> youtu.be/cOKibnIJ-do x.com