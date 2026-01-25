Ecco gli ascolti tv di sabato 24 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei principali programmi della serata. Su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv sabato 24 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 24 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Schindler’s List. Su Canale 5 C’è Posta per Te. Su Italia 1 Asterix e Obelix: il regno di mezzo. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 24 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 24 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 24 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, La città ideale

Ascolti tv sabato 17 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te 2026, La città idealeEcco gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda.

Leggi anche: Ascolti tv sabato 10 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Shrek

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sabato 17 gennaio chi ha vinto tra The Voice Kids, C'è Posta per Te e In altre parole; Ascolti tv, vince C'è Posta Per Te con il 27%: Stefano De Martino ed Emma ospiti speciali; Ascolti tv ieri sera sabato 17 gennaio, trionfa sempre Maria De Filippi; Stasera in TV: Film da vedere Sabato 24 Gennaio, in prima serata.

Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 24 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 24 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

C’è posta per te 2026 stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della terza puntata di sabato 24 gennaioTorna l’appuntamento con C’è posta per te , il people show campione d’ascolti del sabato sera di Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti protagonisti della terza puntata di stasera, sabato 24 ... superguidatv.it

ascolti del sabato mattina: Riceboy Sleep - Riceboy Sleep (2009) - facebook.com facebook