Ecco gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda. Tra i principali, su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti tv sabato 17 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 17 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda The Voice Kids. Su Rai 3 La città ideale. Su Rete 4 Più forte ragazzi. Su Canale 5 C’è Posta per Te 2026. Su Italia 1 Il gatto con gli stivali 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 17 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 17 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv sabato 17 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te 2026, La città ideale

