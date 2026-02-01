Ieri sera, su Rai1, The Voice Kids ha tenuto incollati 3,3 milioni di spettatori, portandosi vicino a C’è Posta per Te che ha raggiunto 3,9 milioni. La trasmissione si è protratta fino a mezzanotte e mezza, confermando il grande appeal del talent tra il pubblico più giovane e le famiglie.

Nella serata di ieri, sabato 31 gennaio 2026, su Rai1 The Voice Kids intrattiene 3.333.000 spettatori pari al 22% dalle 21:23 alle 00:32. Su Canale5 C’è Posta per Te incolla davanti al video 3.935.000 spettatori con uno share del 27.1% dalle 21:24 alle 00:44. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 673.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 616.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Una notte al museo raduna 894.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge 606.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete4 Io sto con gli ippopotami totalizza 565.000 spettatori (4%). Su La7 In Altre Parole conquista 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 31 Gennaio 2026. The Voice Kids (3,3 mln – 22%) più vicino a C’è Posta per Te (3,9 mln – 27.1%)

Approfondimenti su The Voice Kids

Nella serata di sabato 17 gennaio 2026, su Rai1, The Voice Kids ha registrato un ascolto di circa 3 milioni di spettatori, con una quota del 20,8%.

Nella serata di sabato 10 gennaio 2026, “C’è Posta per Te” ha registrato il maggior ascolto, con circa 4,4 milioni di spettatori e il 28,6% di share.

Ultime notizie su The Voice Kids

