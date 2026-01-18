Nella serata di sabato 17 gennaio 2026, su Rai1, The Voice Kids ha registrato un ascolto di circa 3 milioni di spettatori, con una quota del 20,8%. La trasmissione si conferma tra i programmi più seguiti, mentre C’è Posta per Te si attesta al 27%, con circa 3,9 milioni di telespettatori. Questi dati riflettono l’interesse costante del pubblico verso le produzioni di intrattenimento televisivo di prima serata.

Nella serata di ieri, sabato 17 gennaio 2026, su Rai1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.056.000 spettatori pari al 20.8% dalle 21:25 alle 00:44. Su Canale5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 3.931.000 spettatori con uno share del 27% dalle 21:26 alle 00:44. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di.000 spettatori pari al % e F.B.I. International.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Più forte, ragazzi! totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Altre Parole conquista. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 17 Gennaio 2026. C’è Posta per Te comanda al 27% (3,9 mln), The Voice Kids resiste al 20.8% (3,1 mln)

