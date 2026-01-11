Nella serata di sabato 10 gennaio 2026, “C’è Posta per Te” ha registrato il maggior ascolto, con circa 4,4 milioni di spettatori e il 28,6% di share. “The Voice Kids” su Rai1 ha raggiunto circa 3 milioni di telespettatori, pari al 19,7%. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico televisivo nella fascia serale, evidenziando la continuità di interesse per i programmi di intrattenimento.

Nella serata di ieri, sabato 10 gennaio 2026, su Rai1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.042.000 spettatori pari al 19.7% dalle 21:25 alle 00:32. Su Canale5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.422.000 spettatori con uno share del 28.6% dalle 21:25 alle 00:30. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 693.000 spettatori pari al 3.7% e F.B.I. International 631.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Shrek e vissero felici e contenti raduna 999.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge 589.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro totalizza un a.m. di 627. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 10 Gennaio 2026. C’è Posta per Te stravince (4,4 mln – 28.6%), The Voice Kids tiene botta (3 mln – 19.7%)

