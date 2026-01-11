Nella serata di sabato 10 gennaio 2026, C’è Posta per Te su Canale5 ha ottenuto il maggior ascolto, confermando il suo ruolo di appuntamento di punta del prime time. Su Rai1, The Voice Kids ha seguito con un buon riscontro di pubblico. La serata si è conclusa con una predominanza di Canale5, evidenziando le preferenze degli spettatori in questo segmento televisivo.

Ieri sera, sabato 10 gennaio 2026, la sfida del prime time è stata vinta da Canale5 con C’è Posta per Te, che ha raccolto 4.422.000 spettatori pari al 28.6% di share, in onda dalle 21:25 alle 00:30. Su Rai1 The Voice Kids ha intrattenuto 3.042.000 spettatori con uno share del 19.7%, dalle 21:25 alle 00:32. Su Rai2, la serata crime è stata dominata da F.B.I., seguito da 693.000 spettatori (3.7%), mentre F.B.I. International ha ottenuto 631.000 spettatori (3.7%). Su Italia1, il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti ha interessato 999.000 spettatori, pari al 5.5%. Su Rai3, il programma La Città Ideale ha raccolto 589. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Sabato 10 Gennaio 2026. C’è Posta per Te domina la serata, The Voice Kids segue su Rai1

