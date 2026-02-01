Ascolti tv ieri sabato 31 gennaio chi ha vinto tra C' è Posta per Te The Voice Kids e Gramellini | dati Auditel

I dati Auditel di ieri sera mostrano una sfida tra i programmi più seguiti sulla tv italiana. Su Rai Uno, C’è Posta per Te con Maria De Filippi ha ottenuto un buon riscontro di pubblico. Contemporaneamente, su Rai Due, The Voice Kids condotto da Antonella Clerici ha attirato molti spettatori. La serata di sabato 31 gennaio si è conclusa con una vittoria netta per uno dei due programmi, mentre l’altro ha mantenuto una buona presenza in vetta agli ascolti.

Doppietta Rai sabato 31 gennaio nella battaglia degli ascolti tv, ma la prima serata sorride a Mediaset. I dati Auditel, infatti, hanno premiato C’è Posta per Te di Maria De Filippi contro The Voice Kids condotto da Antonella Clerici. La tv pubblica ha vinto, però, sia nel preserale (con L’Eredita che ha chiuso davanti a Caduta libera) e nell’access prime time (con Affari tuoi di Stefano De Martino che ha superato La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 31 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta per Te e The Voice Kids Ecco i dati Auditel della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, Total Audience esclusa: Canale5, C’è Posta per Te: 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

#C'è-Posta-Per-Te || Sabato sera gli ascolti tv hanno premiato C'è Posta Per Te, che ha superato The Voice Kids su Rai1.

