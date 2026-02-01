Ascolti tv sabato 31 gennaio | chi ha vinto tra C'è Posta Per Te e The Voice Kids i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Da fanpage.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera gli ascolti tv hanno premiato C'è Posta Per Te, che ha superato The Voice Kids su Rai1. La sfida tra i programmi di prima serata si è spostata anche nell'access prime time, con Affari Tuoi che ha battuto La Ruota della Fortuna. I dati ufficiali mostrano una vittoria netta del programma di Canale 5.

Gli ascolti tv di sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C'è Posta Per Te e la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su C'è Posta Per Te

Ascolti tv 17 gennaio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, i dati della Ruota e Affari Tuoi

Gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026 hanno visto confrontarsi tra loro “C’è posta per te” su Canale 5, condotto da Maria De Filippi, e “The Voice Kids” con Antonella Clerici su Rai1.

Ascolti tv 31 gennaio 2026: The Voice Kids, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

E’ sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time di sabato 31 gennaio 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su C'è Posta Per Te

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Sabato 31 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv, Sinner trascina il Nove. Duello infuocato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: ecco chi ha vinto; Verissimo: scopri ospiti e anticipazioni delle puntate del 31 gennaio e 1 febbraio; C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremo.

ascolti tv sabato 31Ascolti tv sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv di sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C'è Posta Per Te e la sfida dell'access prime time tra Affari ... fanpage.it

ascolti tv sabato 31Ascolti tv, sfida del sabato sera tra C’è Posta per Te e The Voice Kids sorprende con un clamoroso ribaltoneAscolti di sabato 24 gennaio: C’è Posta Per te vs The Voice KidsNuova sfida del sabato seraIl prime time del 24 gennaio ha certificato ancora una vol ... assodigitale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.