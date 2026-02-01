Ascolti tv sabato 31 gennaio | chi ha vinto tra C'è Posta Per Te e The Voice Kids i dati di Affari Tuoi e La Ruota
Sabato sera gli ascolti tv hanno premiato C'è Posta Per Te, che ha superato The Voice Kids su Rai1. La sfida tra i programmi di prima serata si è spostata anche nell'access prime time, con Affari Tuoi che ha battuto La Ruota della Fortuna. I dati ufficiali mostrano una vittoria netta del programma di Canale 5.
Gli ascolti tv di sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C'è Posta Per Te e la sfida dell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su C'è Posta Per Te
Ascolti tv 17 gennaio: chi ha vinto tra C’è posta per te e The Voice Kids, i dati della Ruota e Affari Tuoi
Gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026 hanno visto confrontarsi tra loro “C’è posta per te” su Canale 5, condotto da Maria De Filippi, e “The Voice Kids” con Antonella Clerici su Rai1.
Ascolti tv 31 gennaio 2026: The Voice Kids, C’è posta per te, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
E’ sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel prime time di sabato 31 gennaio 2026.
Ultime notizie su C'è Posta Per Te
Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Sabato 31 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv, Sinner trascina il Nove. Duello infuocato tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: ecco chi ha vinto; Verissimo: scopri ospiti e anticipazioni delle puntate del 31 gennaio e 1 febbraio; C'è Posta Per Te, Maria De Filippi punta tutto sulla Turchia e una cantante pazzesca: cosa vedremo.
Ascolti tv sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, i dati di Affari Tuoi e La RuotaGli ascolti tv di sabato 31 gennaio: chi ha vinto tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con C'è Posta Per Te e la sfida dell'access prime time tra Affari ... fanpage.it
Ascolti tv, sfida del sabato sera tra C’è Posta per Te e The Voice Kids sorprende con un clamoroso ribaltoneAscolti di sabato 24 gennaio: C’è Posta Per te vs The Voice KidsNuova sfida del sabato seraIl prime time del 24 gennaio ha certificato ancora una vol ... assodigitale.it
Nuvola Tv. . Chiara Mazzella, 13 anni da Ischia, incanta The Voice Kids! Una voce pura, intensa, capace di arrivare dritta al cuore La sua esibizione ha lasciato tutti senza fiato… e ha conquistato Loredana Bertè, che l’ha scelta nel suo team! “Brava Ch - facebook.com facebook
Loredana e Nek si contendono un concorrente a #TheVoiceKidsIT Certe immagini non si possono spiegare -> youtu.be/cOKibnIJ-do x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.