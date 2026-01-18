Nella prima serata di ieri, C’è Posta per te ha mantenuto il suo successo, conquistando nuovamente la preferenza del pubblico. Nel frattempo, The Voice Kids registra un incremento negli ascolti, confermando l’interesse verso le proposte televisive di sabato sera. Antonella Clerici continua a consolidare i propri risultati, mostrando una costante presenza sul fronte dell’intrattenimento televisivo.

Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. Nonostante le verifiche preventive effettuate dagli autori (incluse, a titolo esemplificativo, l’analisi di metadati, Exif, watermark, loghi o altri segni distintivi), qualora la pubblicazione di un contenuto grafico dovesse risultare lesiva di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti soggettivi, la redazione, su richiesta del titolare, si impegna a rimuoverlo immediatamente o, ove richiesto, a indicarne correttamente l’attribuzione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, nuovo trionfo per C’è Posta per te, ma The Voice kids sale

Ascolti tv, C’è posta per te parte benissimo e demolisce The Voice Kids

Gli ascolti televisivi del 10 gennaio evidenziano un risultato significativo per C’è Posta per te, che si afferma come programma più seguito della serata. La trasmissione ottiene una performance superiore rispetto a The Voice Kids, che si ferma al 19%. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico in questa fascia oraria, offrendo un quadro chiaro delle tendenze di visione della serata.

Ascolti tv sabato 10 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te, Shrek

Ecco gli ascolti tv di sabato 10 gennaio 2026. Su Rai 1 è stato trasmesso The Voice Kids, mentre su Canale 5 è andato in onda C’è Posta per Te. Inoltre, il film Shrek è stato visibile su altre piattaforme. Di seguito, i dati di ascolto e share dei programmi più seguiti della serata, per avere un quadro chiaro delle preferenze del pubblico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Pop Music. Il brano “All The Things She Said” delle t.A.T.u. raggiunge un nuovo picco su Spotify globale, salendo alla 145ª posizione con 1.35 milioni di ascolti. - facebook.com facebook

#Esibizionista sale alla #9 (+2) su #Spotify con 140.975 ascolti (nuovo peak) #Annalisa #News x.com