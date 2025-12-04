Nel panorama mutevole dei mercati obbligazionari globali, che valgono 145 mila miliardi di dollari, il debito dell’Eurozona spicca come una solida roccia c he dà sicurezza agli investitori. Il reddito fisso dell’area euro offre un ampio e profondo ventaglio di opportunità per aggiungere valore attraverso una gestione attiva, sostenuta da solidi fondamentali macroeconomici e rendimenti con copertura valutaria molto interessanti, forse la migliore combinazione tra i suoi pari. Inoltre, in un contesto di lassismo fiscale, l’Eurozona si distingue per un quadro fiscale relativamente solido. Lo sottolinea Robert Tipp, chief investment strategist, fixed income e head of global bonds di PGIM spiegando che oltre a offrire un’opportunità agli acquirenti locali, per gli investitori non appartenenti all’Eurozona vale la pena considerare che la diversificazione globale nel reddito fisso a fronte di una copertura valutaria è stata storicamente una strategia solida che ha portato a rendimenti adeguati al rischio più elevati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eurozona: perchè i titoli obbligazionari sono tornati in gioco