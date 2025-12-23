Calciomercato Milan l’arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato del Milan si arricchisce con l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, che sta sostenendo le visite mediche presso la clinica del club. Il giocatore, proveniente dal West Ham, si prepara a ufficializzare il suo trasferimento ai rossoneri. Questa operazione rappresenta un’importante aggiunta alla rosa di Stefano Pioli in vista della seconda parte della stagione.

Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco che il Milan preleverà dal West Ham, è arrivato in clinica per le visite mediche. Il video. Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco che il Milan preleverà in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, è arrivato presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per sostenere le visite mediche con il club rossonero. Ecco il video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan l8217arrivo di f252llkrug in clinica per le visite mediche video

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO

Leggi anche: Calciomercato Milan, arriva Füllkrug: operazione ‘low cost’, visite mediche in arrivo. Le ultime

Leggi anche: Milan, Fullkrug è atterrato a Malpensa: inizia l’avventura rossonera. Domani le visite mediche

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.