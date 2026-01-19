Torino Obrador è in città | l’arrivo per le visite mediche – VIDEO

Rafa Obrador è arrivato a Torino per sottoporsi alle visite mediche e ufficializzare il suo trasferimento al Torino. Il video mostra l’arrivo del calciatore, che ora diventa parte della rosa granata. Questa operazione rappresenta un importante rinforzo per il club, segnando un nuovo passo nel mercato estivo.

Torino, Cairo conferma l'arrivo di Obrador dal Benfica: "Ora visite e firma"

Il Torino annuncia l'acquisto del terzino sinistro Obrador dal Benfica, con le visite mediche e la firma contrattuale imminenti. Il presidente Cairo ha confermato l'operazione e commentato la recente sconfitta interna contro la Roma, sottolineando che in Coppa avevano concesso meno spazi agli avversari. Un passo importante per il mercato granata e un momento di riflessione sulla prestazione contro i giallorossi.

Calciomercato Milan, l’arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO

Il calciomercato del Milan si arricchisce con l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, che sta sostenendo le visite mediche presso la clinica del club. Il giocatore, proveniente dal West Ham, si prepara a ufficializzare il suo trasferimento ai rossoneri. Questa operazione rappresenta un’importante aggiunta alla rosa di Stefano Pioli in vista della seconda parte della stagione.

