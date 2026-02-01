Il Ministero ha deciso di prorogare i termini per i lavori nei quartieri Quercioli e Poggi. Gli interventi, finanziati dal “Bando delle Periferie”, continueranno almeno fino al 31 marzo 2027. La decisione permette di completare le opere ancora in corso senza rischiare di bloccarle.

Gli interventi nei quartieri Quercioli e Poggi, finanziati dal “ Bando delle Periferie “, sono salvi grazie alla proroga fino al 31 marzo 2027 concessa dal Ministero per il completamento delle oper ancora in corso. Potranno dunque essere terminati gli interventi sui palazzi di edilizia residenziale pubblica in via Pisacane e il parco dei Poggi. La conferma all’amministrazione comunale è arrivata nei giorni scorsi durante un incontro istituzionale che si è tenuto proprio nel palazzo di via Pisacan. Presenti il sindaco Francesco Persiani, il vice segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e responsabile del progetto “Bando delle Periferie” Marco Villani, e il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva la proroga per i progetti . Opere salve a Quercioli e Poggi

