Pnrr Ali Toscana | Senza una proroga molte opere rischiano di restare a metà

Il Pnrr rappresenta un'opportunità di sviluppo per la Toscana, ma la mancanza di una proroga potrebbe mettere a rischio molte opere in corso. Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana e sindaco di San Gimignano, sottolinea le criticità legate alla scadenza del piano, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per evitare che i progetti rimangano incompleti. La gestione efficace di questa fase è fondamentale per garantire i risultati attesi.

Firenze, 13 gennaio 2026 – Da opportunità a incubo. E' il Pnrr, incredibile volano di crescita ma che ora è a scadenza e senza una proroga potrebbero esserci molti problemi, come evidenziato da Andrea Marrucci, presidente di Ali Toscana e sindaco di San Gimignano (Siena). "Senza un'estensione dei tempi del Pnrr, molte opere strategiche per i territori toscani rischiano di rimanere incompiute, vanificando l'impegno delle amministrazioni locali e le aspettative dei cittadini", ha dichiarato. "In Toscana sono stati finanziati oltre 20mila interventi, per un valore che supera i 12 miliardi di euro - sottolinea in una nota -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

